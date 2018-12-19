Третий по счету канадец задержан в Китае

Оттава, , 12:50 — REGNUM Власти Китая задержали канадского гражданина — уже третьего по счету. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Канады сообщает канадская газета National Post.

Дипломат сообщил, что в МИД знают о задержанном в КНР канадском гражданине. Иных подробностей он не привел, сославшись на закон о нераспространении конфиденциальных данных.

Представитель МИД не связал задержание канадца с ситуацией вокруг финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Читайте также: Помпео призвал Китай скорее освободить задержанных канадцев

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти уведомили канадскую сторону о расследовании в отношении двух граждан Канады в связи с подозрением в подрыве своей национальной безопасности. Майкла Коврига и Майкла Спэйвора задержали в Китае, с ними встретился канадский посол Джон Маккаллум.

Напомним также, что отношения Пекина и Оттавы обострились на фоне задержания в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. США подозревают топ-менеджера в нарушении торговых санкций против Ирана.

Читайте также: Чем занимались в Поднебесной канадские подданные королевы Британии?