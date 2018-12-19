Готовится крупнейший «распил» военного бюджета США

Вашингтон, , 12:46 — REGNUM Военный новостной ресурс Defense News посвятил публикацию новому истребителю для ВВС США, который придет на смену самолетам F-15C/D и F-22. Данный истребитель носит название Penetrating Counter Air (PCA), предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Согласно планам Пентагона первые такие истребители должны поступить в американские ВВС уже в 2030 году.

Бюджетное управление Конгресса США провело исследование и пришло к выводу, что PCA может обойтись американским налогоплательщикам в 300 миллионов долларов за единицу. Получается, что стоимость одной такой боевой машины выше стоимости истребителя пятого поколения F-35A в три раза. Возможная потребность в истребителях PCA составляет 414 штук.

На разработку PCA сделан запрос в бюджете на 2019 финансовый год в размере 504 миллионов долларов, в 2020 финансовом году предлагается уже выделить 1,4 миллиарда долларов, а в 2022 — 3,1 миллиарда долларов.

414 истребителей PCA будет стоить 124,2 миллиарда долларов. Можно предположить, что это будет крупнейший «распил» военного бюджета в истории США.