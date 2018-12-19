Российских парламентариев будут наказывать за конфликт интересов

Москва, , 12:51 — REGNUM Закон о санкциях для российских парламентариев за несоблюдение антикоррупционных норм Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что парламентарии последовательно принимают решения, направленные на исключение любой коррупционной составляющей в работе депутатов, и усиливают ответственность за них.

«Закон направлен на унификацию единых антикоррупционных стандартов по предотвращению конфликта интересов, которые уже действуют в отношении всех госслужащих. И мы считаем, что это обоснованно, есть запрос общества на то, чтобы власть была ответственной, и нам нужно ему соответствовать», — отметил Володин.

В отношении депутата Госдумы и члена Совфеда могут применяться такие меры ответственности, как предупреждение либо освобождение от должности без прекращения полномочий с лишением права занимать должности в Совете Федерации, Государственной думе с момента принятия решения о применении меры ответственности до прекращения срока их полномочий. Наказание последует за предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также в случаях несоблюдения ими ряда запретов.

Так, парламентариям запрещено получать в связи с осуществлением соответствующих полномочий не предусмотренных законодательством РФ вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц. Запрещен выезд в связи с осуществлением соответствующих полномочий за пределы территории РФ за счет средств физических и юридических лиц (за исключением служебных командировок).

Парламентариям запрещается использование в целях, не связанных с осуществлением соответствующих полномочий, средств материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенных для служебной деятельности.

Парламентариям также запрещено открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Депутаты и члены Совфеда обязаны передать в доверительное управление принадлежащие им ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах организаций), если владение ими может привести к конфликту интересов.

Кроме того, парламентарии обязаны сообщать в профильные комиссии о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Информация о применении к депутату или сенатору ответственности в виде предупреждения подлежит опубликованию в официальном издании Федерального Собрания РФ и размещению на официальном сайте соответственно Совета Федерации и Государственной думы.