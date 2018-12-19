Борьба с боевиками в Сирии остается «абсолютным приоритетом» — МИД Франции

Париж, , 12:43 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что освобождение территорий, которые находятся под контролем террористических группировок в Сирии, является «абсолютным приоритетом», сообщает Le Figaro.

«Незаконные вооруженные формирования сохраняют территориальные позиции на востоке Сирии, и возвращение этих территорий сирийскими демократическими силами (SDF) при поддержке коалиции является абсолютным приоритетом», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в Биаррице (Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции отправился в Биарриц для организации проведения саммита G7, который состоится в августе 2019 года.

Подробности: Борьба с неравенством будет в центре внимания G7 в 2019 году — МИД Франции