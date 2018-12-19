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Борьба с боевиками в Сирии остается «абсолютным приоритетом» — МИД Франции

Политика

Незаконные вооруженные формирования сохраняют территориальные позиции на востоке Сирии

Париж, 19 декабря 2018, 12:43 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что освобождение территорий, которые находятся под контролем террористических группировок в Сирии, является «абсолютным приоритетом», сообщает Le Figaro.

«Незаконные вооруженные формирования сохраняют территориальные позиции на востоке Сирии, и возвращение этих территорий сирийскими демократическими силами (SDF) при поддержке коалиции является абсолютным приоритетом», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в Биаррице (Франция).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции отправился в Биарриц для организации проведения саммита G7, который состоится в августе 2019 года.

Подробности: Борьба с неравенством будет в центре внимания G7 в 2019 году — МИД Франции

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Политическая жизнь Франции
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