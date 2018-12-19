Президент Киргизии ведет список чиновников-взяточников

Бишкек, , 12:37 — REGNUM «Список коррупционеров пополнился, их уже не 35, а намного больше», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

По словам киргизстанского лидера, в этот документ регулярно включаются новые фамилии.

«У нас много проблем, например, милиционеры отпускают убийц, насилуют девушек, отпускают грабителей, я считаю, не должно быть неприкосновенных. Если начальник милиции открывает дело, а потом закрывает, то какой порядок будет? Мне нужна помощь всего гражданского обществ и СМИ в борьбе с извергами, которые находятся среди нас, они должны быть изолированы», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, на какие нужды будут потрачены деньги, накопившиеся на специальном антикоррупционном счете, глава государства сообщил, что на нем удалось накопить уже около 5,5 млрд сомов (5,2 млрд рублей).

«На сегодня мы наблюдаем активную внутреннюю миграцию именно в Чуйской области и городе Бишкек. Это последствие обостряет проблему с нехваткой социальных объектов, а именно детских садов и школ. В этой связи средства со спецсчета будут распределены на строительство новых социальных объектов в Бишкеке и Чуйской области», — подытожил Жээнбеков.

ИА REGNUM напоминает, что Сооронбай Жээнбеков, будучи еще только кандидатом в президенты Киргизии, в период предвыборной кампании сообщил о том, что у него имеется список государственных служащих, которых он подозревает в коррупции. При этом будущий глава государства пообещал привлечь их к ответственности.

Отметим, что 3 июля 2018 года министерство финансов Киргизии по требованию правительства открыло единый депозитный счет, на который антикоррупционные ведомства перечисляют деньги, поступающие от возмещения ущерба, причиненного государству в результате экономических и должностных преступлений.