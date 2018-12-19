Якутия разработала уникальные законы для защиты прав КМНС

Якутск, , 12:36 — REGNUM В Якутии создана комплексная система нормативно-правовых актов, регулирующих жизнеобеспечение коренных малочисленных народов Севера. Теперь все эти законы нужно систематизировать, заявил в рамках ассамблеи депутатов-представителей КМНС председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба законодательного органа.

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Он подчеркнул, что Конституция РФ и действующее законодательство в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами РФ гарантирует особые права коренных малочисленных народов, поддержку их традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности.

«В развитие федерального законодательства, основываясь на собственном опыте и знании проблемы, Республика Саха разработала собственные уникальные законы в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера», — сказал Петр Гоголев.

Он напомнил о том, что Госсобрание в течение всех созывов планомерно укрепляет этническое законодательство и выразил уверенность, что ассамблея станет серьезным подспорьем в работе республиканского парламента, органов местного самоуправления и в дальнейшем послужит интересам республики и всей России.

«На сегодняшний день у нас создана одна из передовых, комплексных систем нормативных правовых актов, регулирующих жизнеобеспечение коренных малочисленных народов Севера. Весь этот нормативный комплекс предполагает дальнейшее регулирование. Парламент Якутии наметил свои планы. В течение ряда лет поднимался вопрос о кодификации этнического законодательства. На сегодняшний день в правовом пространстве Российской Федерации отсутствует такой прецедент, когда субъект федерации систематизирует свое законодательство в этой области. Мы уверены, что 2019 год приведет к качественному улучшению регулирования общественных отношений в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, и мы разработаем собственный кодекс», — выразил уверенность спикер Ил Тумэн.

Он считает, что ассамблея депутатов — представителей КМНС при Госсобрании Якутии, созданная летом 2018 года, будет не только решать вопросы, волнующие представителей коренных народов, но также заниматься развитием северных территорий Арктической зоны России — региона особых стратегических и экономических интересов государства и нашего общества в целом.

Пётр Гоголев также подчеркнул, что планы развития российской Арктики на ближайшие десятилетия связаны с освоением природных ресурсов, созданием новых промышленных объектов и транспортных коридоров и возрождением Северного морского пути.

«Самой неосвоенной территорией в Российской Федерации является именно Арктика. На одной только арктической экономико-географической зоне Якутии, занимающей более 52%, проживают и ведут свою хозяйственную деятельность порядка 70 тыс. человек, из которых 20 тыс. являются представителями коренных малочисленных народов Севера», — отметил председатель Ил Тумэна.

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По его словам, ассамблея объединит усилия республиканских органов госвласти, органов местного самоуправления, общественных объединений КМНС и самих граждан для решения насущных социально-экономических задач, повышения качества жизни, защиты исконной среды обитания, самобытной культуры, обычаев и традиций коренных народов Севера.

Петр Гоголев также напомнил, что в послании главы Якутии Айсена Николаева одним из определяющих направлений в отношении Арктики является принятие целого комплекса организационно-управленческих планов и решений, в том числе формирование нового органа исполнительной власти — министерства по делам Арктики.

«Парламент Якутии только приветствует своевременное и столь актуальное решение. Уверен, что эти и другие действия государственных органов нашей республики приведут к улучшению качества жизни наших сограждан, — считает спикер парламента. — Активная разработка и промышленное освоение месторождений на арктических территориях требует неукоснительного соблюдения экологических норм. Эти территории испокон веков осваивали коренные малочисленные народы Севера, вели традиционный образ жизни. И наша общая задача — сохранить исконную среду обитания, чтобы передать его потомкам.

Пётр Гоголев также сообщил, что глава Якутии в своём указе об экологическом благополучии республики рекомендовал Госсобранию усилить работу по совершенствованию федерального и регионального законодательства в области экологии, в том числе в части совершенствования существующих и разработки новых методик расчетов ущерба окружающей среде и компенсационных выплат.

«На сегодняшний день в парламенте республики уже разработан рабочий вариант проекта Экологического кодекса Якутии и вынесен на общественное обсуждение. Работа над данным кодексом была начата в октябре 2017 года в целях реализации Экологической доктрины республики», — напомнил также председатель Ил Тумэна.

Он сообщил и о планах ЮНЕСКО провести в Якутске 27−28 июня 2019 года международную научно-практическую конференцию на тему «Сохранение языков мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве. Контекст: политика и практика».

«Проведение такого масштабного мероприятия по инициативе ЮНЕСКО на нашей площадке говорит о безусловном признании деятельности органов государственной власти Республики Саха в укреплении национального единства, сохранении языков и культуры народов, проживающих на территории Якутии», — уверен Пётр Гоголев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госсобрании Якутии намерены уделять много внимания участию в разработке федеральных законов, защищающих интересы представителей коренных малочисленных народов Севера. Планы региона по вопросам отстаивания прав и интересов КМНС обсудили депутат Ил Тумэн обсудили на тематической ассамблее, которая проходила в Якутии 17−18 декабря, в ней участвовали представители коренных малочисленных народов Севера в Госсобрании Якутии. По мнению её председателя, руководителя комитета Госсобрания, отстаивающего интересы малочисленных народов, Елены Голомарёвой, это мероприятие должно стать действенным инструментом при принятии решений и практической реализации государственной политики по вопросам, затрагивающим права и интересы КМНС.