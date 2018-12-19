США могут пересмотреть санкции против Северной Кореи

Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Официальные лица США планируют пересмотреть санкции, введенные против КНДР, а также запрет на въезд для граждан США, заявил 19 декабря специальный представитель США по КНДР Стивен Бигун, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением Бигун выступил в Сеуле, куда он прибыл в рамках четырехдневного визита. Он подчеркнул, что пересмотр запретительных мер, принятых против Пхеньяна, направлен на то, что они не ограничивали отправку в КНДР гуманитарной помощи.

«В начале следующего года я проведу встречи с американскими гуманитарными организациями и обсужу с ними то, как мы лучшим образом можем обеспечить предоставление соответствующей помощи», — подчеркнул Бигун.

Напомним, визит специального представителя США в Южную Корею проходит на фоне сделанного ранее Пхеньяном заявления, согласно которому Пхеньян может приостановить процесс ядерного разоружения. Поводом для такой реакции стало введение минфином США санкций против трех официальных лиц КНДР.

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