Весь Таджикистан сегодня будет смотреть фильм о президенте

Душанбе, , 12:34 — REGNUM Во всех городах и районах Таджикистана сегодня, 19 декабря, пройдут показы документального фильма «Марди рох» (Путник), посвященного президенту страны Эмомали Рахмону, сообщает «Азия-Плюс».

Комитет по делам молодежи и спорта и государственный телеканал «Сафина» инициировали показ в «дань уважения Государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента страны Эмомали Рахмона».

«Коллективный просмотр документального фильма запланирован во всех городах и районах страны с привлечением интеллигенции и широкого круга молодёжи. В Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях города», — говорят инициаторы.

Корме того, после просмотра пройдет так называемый флеш-моб: члены кружка «Последователи Лидера нации» раздадут значки с изображением президента страны, официально именуемого у себя на родине «Основателем мира и национального единства, Лидером нации».