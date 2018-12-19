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Весь Таджикистан сегодня будет смотреть фильм о президенте

Политика

В «дань уважения Государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента страны Эмомали Рахмона» еще и значки с его фото раздадут

Душанбе, 19 декабря 2018, 12:34 — REGNUM  Во всех городах и районах Таджикистана сегодня, 19 декабря, пройдут показы документального фильма «Марди рох» (Путник), посвященного президенту страны Эмомали Рахмону, сообщает «Азия-Плюс».

Комитет по делам молодежи и спорта и государственный телеканал «Сафина» инициировали показ в «дань уважения Государственной независимости и национальному единству, стараниям и труду президента страны Эмомали Рахмона».

«Коллективный просмотр документального фильма запланирован во всех городах и районах страны с привлечением интеллигенции и широкого круга молодёжи. В Душанбе фильм будет продемонстрирован во всех высших учебных заведениях города», — говорят инициаторы.

Корме того, после просмотра пройдет так называемый флеш-моб: члены кружка «Последователи Лидера нации» раздадут значки с изображением президента страны, официально именуемого у себя на родине «Основателем мира и национального единства, Лидером нации».

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