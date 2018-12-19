Депутаты Петербурга запретят ходить на крыши, чтобы защитить флаги России

Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Прогулки по крышам в Петербурге следует жестко регламентировать, иначе городские здания останутся без флагов, включая парламент. Об этом заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты приняли в первом чтении законопроект о штрафах, которые будут налагаться на гуляющих по любым городским крышам. Штраф составит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, от 25 тыс. до 50 тыс. для должностных и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Законопроекто представил один из его авторов, единоросс Денис Четырбок. «Не секрет, что такие прогулки стали достаточно популярным, излюбленным занятием и даже, я бы сказал, индустрией», — сказал Четырбок.

Пока индустрия никак не зарегламентирована, и депутата это не устраивает. Он напомнил, как 9 мая девушка провалилась сквозь кровлю и пролетела несколько этажей в историческом здании, а молодой человек, покорявший Ростральные колонны, сорвался и получил травмы.

От руферов страдают и местные жители центральных районов города, подчеркнул Четырбок. «Их терроризируют бесконечные руферы-любители, экскурсоводы со своими группами», — заявил депутат.

Кроме того, оказалось, что постоянным посягательствам подвергается и крыша самого парламента. Об этом сообщил спикер Вячеслав Макаров. По его словам, охрана ловит руферов каждую неделю летом и каждый месяц зимой. По мнению Макарова, молодежь покушается на флаг России.

«Сколько было десятков попыток сорвать флаги с купола Мариинского дворца? Если мы сделаем крышу привлекательной, флагов не будет, орденов города-героя Ленинграда не будет!» — продекламировал Вячеслав Макаров.

Он не уточнил, почему, на его взгляд, молодежь рвется сорвать флаги со всех общественных зданий Северной столицы и откуда ему это известно.

«В принципе, действующими правилам нахождение на крыше у нас не допускается», — сказал Четырбок.

В реальности же, отметим, крыша является частью общедомового имущества, принадлежит собственникам квартир, в связи с чем они имеют право пользоваться ей так, как им вздумается, Жилищный кодекс никак им в этом не препятствует. Если доступ на крышу открыт, то граждане вправе подниматься туда и приводить с собой людей, если же он закрыт, то собственники могут требовать доступа у управляющей компании.

У коллег Четырбока возникли вопросы и к расплывчатым формулировкам законов. «Яблочник» Борис Вишневский усмотрел в них поле для произвола и коррупциогенный фактор, попросил впредь не писать законов, над которыми будут смеяться граждане. Единоросс Андрей Васильев засомневался, что в городе найдутся люди, которые будут следить за исполнением закона, так как полиция этим заниматься не может, а в комитете по законности Смольного всего 200 сотрудников на 5 млн жителей Петербурга.

Но Четырбок настаивал, что первым делом нужно ввести штрафы, а затем уже разбираться, кто будет их взимать. Он признал, что придется озаботиться физическими данными чиновников, которые будут преследовать паркурщиков, прыгающих по кровлям.

«Встанет вопрос физической подготовки тех, кто будет их ловить, если они являются профессиональными руферами или паркурщиками. Но надо сказать, что, если группа из 15−20 человек поднимается на крышу, то многие боятся двинуться дальше и просто там стоят, так что словить их будет достаточно просто», — предположил Денис Четырбок.

Сам он этим заниматься не будет. Его в этом поддержал и Вячеслав Макаров. «Он же не Карлсон, он же председатель комитета по законодательству, очень серьезный человек, очень серьезный», — заяил Макаров.

Сегодня, по данным депутата Алексея Цивилева, в городе около 500 фирм оказывают подобные услуги, берут с групп от 500 до 650 рублей, за индивидуальные экскурсии — от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. В интернете Цивилев нашел 1,5 млн видеороликов, снятых с крыш.