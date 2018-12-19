Согласие США на поставку Турции Patriot означает «новый виток отношений»?

Москва, , 12:27 — REGNUM Одобрение госдепартаментом Соединённых Штатов возможной продажи Турции систем ПРО Patriot и оборудования на сумму $3,5 млрд говорит о новой ступени турецко-американских отношений. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук Виктор Надеин-Раевский.

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«Это, конечно, новый виток в отношениях», — приводит RT слова эксперта.

Надеин-Раевский отметил, что после такого решения США стоит понаблюдать за политикой Турции относительно покупки вооружений, которая не устраивает Вашингтон.

«Их устраивает только один вариант: чтобы всё оружие союзниками американцев покупалось только у США», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции американских систем ПРО Patriot и сопутствующего оборудования на $3,5 млрд. Речь идёт о четырёх комплектах Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

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Напомним, Турция намерена приобрести российские системы ПВО С-400. Их поставка и установка начнутся в октябре 2019 года. Такой шаг Анкары вызвал серьёзное беспокойство в США и других странах НАТО. Предполагается, что данная система сможет собрать детальную информацию об американских истребителях пятого поколения F-35.

Вашингтон оказывал на Анкару сильное давление, чтобы она отказалась от покупки. Однако турецкое руководство делать этого не намерено. В ноябре 2018 года турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что сделку по покупке у России зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» нельзя отменить, это решённый вопрос.

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