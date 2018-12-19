Китай осудил намерения США по милитаризации космоса

Пекин, , 12:11 — REGNUM Пекин является противником попыток милитаризации космического пространства. Об этом 19 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

Таким образом представитель китайского внешнеполитического ведомства прокомментировала указ президента США Дональда Трампа о создании действующего боевого командования Космическими силами.

«Мы последовательно выступаем против милитаризации космоса и против использования космического пространства в качестве новой арены для военных действий», — подчеркнула Чуньин.

Также официальный представитель МИД КНР напомнила, что «космическое пространство является общим» для всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал приказ о создании действующего боевого командования Космическими силами. В заявлении Белого дома было отмечено, что шаг согласован с Пентагоном и объединенным комитетом начальников штабов США.

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