Москва просит разъяснений от США и Грузии о деятельности биолаборатории

Москва, , 11:57 — REGNUM Россия намерена получить от Соединённых Штатов и Грузии разъяснения по деятельности, которую в действительности ведёт биологическая лаборатория Лугара, расположенная в селе Алексеевка. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

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«По-прежнему ожидаем от Вашингтона и Тбилиси разъяснений относительно подлинного характера деятельности данной биолаборатории. Не забывайте, это географически прямо на нашей границе», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Красин отметил, что состоявшееся в середине ноября 2018 года оценочное посещение Центра имени Ричарда Лугара иностранными наблюдателями из 17 стран-членов ООН и Евросоюза «никоим образом не прояснило ситуацию».

В Москве полагают, что власти США и Грузии власти пытаются скрыть истинное содержание и направленность деятельности воинского подразделения армии США, изучающего особо опасные инфекционные болезни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии размещены несколько лабораторий США, в которых ведутся работы над биологическим оружием и средствами его доставки. Ряд специалистов считают, что эти работы включают в себя опыты над местными жителями. Ранее бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе выступил с заявлением о том, что исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара, открытый в 2011 году неподалёку от Тбилисского международного аэропорта в посёлке Алекссевка, проводил запрещённые эксперименты и нарушал множество международных конвенций.

Добавим, что в 2017 году американская администрация сообщила о прекращении финансирования этой лаборатории в Тбилиси и её передаче в полную собственность грузинской стороны. С 2018 года деятельность лаборатории Лугара финансирует правительство Грузии.

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