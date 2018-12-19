Киев обвиняют в наращивании объёмов торговли с РФ и ЕС в ущерб себе

Киев, , 11:55 — REGNUM Украине нужно сокращать, а не наращивать торговлю с Россией и выходить на новые рынки сбыта. Об этом 18 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, член фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук, комментируя решение правительства продлить мораторий на импорт отдельных категорий российских товаров.

«Украинское правительство, украинская исполнительная власть абсолютно не заботится о защите национальных экономических интересов Украины. Во-первых, не идет поиск новых рынков сбыта. Мы подписали соглашение об ассоциации с Евросоюзом, но там мизерные квоты (на беспошлинную поставку украинских товаров). Зависимость от Российской Федерации и то, что она увеличивается — это следствие того, что правительство не ищет новые рынки сбыта. Абсолютно отсутствует Азия… Конечно, торговать нужно со всем миром, кроме тех, кто идет на нас с войной. Когда началась война с Россией, что должно было сделать правительство? Начать поиск внешних рынков сбыта», — сказал Мосийчук.

Он напомнил, что ни в одной стране мира нет свободного рынка. Иностранные правительства защищают отечественного товаропроизводителя.

«В мире нигде нет свободного рынка, это — миф, эта фантазия навязывается украинцам более 10 лет. Нигде нет свободного рынка, везде действует протекционизм. Каждое государство в первую очередь защищает свои экономические интересы. Сильная экономика — сильная армия, сильная безопасность, сильная страна. Мы пятый год воюем, но правительство не заботится об экономике. Наоборот, правительство её ослабляет и ослабляет… Соответственно, это отток людей из страны, это разочарование, которое накладывается на все аспекты жизни», — возмутился Мосийчук.

Депутат упрекнул правительство Украины в реализации политики «внешней зависимости как от Российской Федерации, так и от западных партнеров».

«Что делает украинское правительство? Заказывает вертолеты во Франции, атомную турбину в Китае. А «Моторсич» в Запорожье не вертолеты выпускает? А «Турбоатом» в Харькове не турбины выпускает? Дожили, мэр Львова Садовый закупает трамваи в Германии, а в родном городе работает трамвайный завод. Мэр Киева покупает иностранные трамваи, потому что они на 1 тыс дешевле. Извиняюсь, а вы налоги посчитали, а зарплаты львовян посчитали? Эта экономическая политика уничтожает государственность», — подытожил Мосийчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря правительство Украины продлило ограничения на ввоз на Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2019 года, проинформировала пресс-служба Минэкономразвития. При этом отменен режим «свободной торговли» с Россией.

В частности, правительство продлило действие двух разработанных Минэкономразвития постановлений от 30 декабря 2015 года, которые предусматривают полный запрет ввоза ряда товаров из РФ, а также действие таможенных ставок на некоторые товары из России, которые до 2015 года ввозились беспошлинно.

«Для некоторых российских товаров вместо нулевой ставки, действовавшей по соглашению об установлении режима свободной торговли между странами СНГ, от 2 января 2016 года для российских товаров действует так называемый режим наибольшего благоприятствования ВТО, предусматривающий применение высоких ставок ввозной пошлины», — говорится в сообщении.

Ограничение распространяются на следующие российские товары: пищевая продукция (молочная продукция, чай, кофе, пиво, алкогольные изделия), косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), продукция химической промышленности для сельского хозяйства (гербициды, фугнициды, инсектициды, родентициды), хлористый калий, а также железнодорожное оборудования (локомотивы, вагоны и путевое оборудование) и другое.

Напомним, по данным украинского Госстата, в январе-июле 2018 года Россия оставалась главным рынком сбыта для украинских товаров. Так, на долю российского рынка пришлось 8% (2 млрд 147,9 млн долл) от общего объема украинского экспорта. В свою очередь, Украина импортировала из России товаров и услуг на сумму в 4 млрд 439 млн долл., что составило 14,3% от общего импорта. Вторым по величине торговым партнером Украины является Польша, на долю которой пришлось 7,1% украинского экспорта (1 897 млн долл.), а на долю импорта польских товаров на Украину пришлось 14,3% (2 033,2 млн. долл.). В первом полугодии объем экспорта Украины в Италию составил 1 650,2 млн долл. (6,1%), а импорт — 1 млрд 085,7 млн долл. (3,5% от общего объема).

Ранее, 1 сентября 2018 года, президент Украины Петр Порошенко отметил, что доля украинского экспорта в страны Европейского Союза достигла 42%. Он также уточнил, что за первое полугодие 2018 года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11,2 млрд долларов, что почти на 2 млрд долларов больше, нежели за этот же период в прошлом году.