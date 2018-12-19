Президент Киргизии пообещал проверить законность имущества «Раима-миллиона»

Бишкек, , 11:55 — REGNUM Госорганы проверят законность приобретения имущества бывшим заместителем председателя таможенной службы Райымбека Матраимова. Об этом президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2018 года.

Глава государства отметил, что если будут выявлены какие-либо факты незаконного обогащения экс-чиновника, то в его отношении «будут приняты соответствующие меры».

По словам Жээнбекова, он «не скрывает того, что работал с братьями Матраимовыми».

»Искендер Матраимов является депутатом и членом СДПК (партия власти в Киргизии — Прим. ИА REGNUM ). Еще один их брат работает главой райадминистрации. Сам Райым Матраимов судится с правительством. Почему про него молчали раньше, и как только я стал президентом, стали его связывать со мной?», — удивился Жээнбеков.

Также киргизстанский лидер сообщил, что знает тех, кто может заниматься очернением его имиджа, распуская слухи о его якобы тесной связи с Матраимовыми.

«Такие как Фарид (Фарид Ниязов — один из ближайших помощников бывшего президента Киргизии Атамбаева — прим ИА REGNUM ) и ему подобные выставляют себя хорошими, а Жээнбеков плохой. Так не пойдет. Я еще раз говорю. В борьбе с коррупцией я даже близкого родственника не пожалею», — подытожил он.

ИА REGNUM напоминает, что в конце ноября 2017 года Райымбека Матраимова уволили с поста первого заместителя председателя таможенной службы Киргизии с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Как впоследствии заявил экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, это он инициировал увольнение Матраимова. При этом бывший глава государства назвал Райымбека Матраимова «серым кардиналом» и «Раимом-миллионом».

В конце апреля 2018 года Матраимов подал в суд иск против правительства Киргизии, утверждая, что его увольнение является необоснованным и незаконным. В конце июля Первомайский районный суд Бишкека восстановил Райымбека Матраимова в должности замглавы таможенной службы. Однако, в конце августа кабинет министров инициировал обжалование решения этого судебного органа.

Раиымбек Матраимов считается одним из самых богатых и влиятельных людей в Киргизии. Длительное время он имел непосредственное отношение к деятельности таможни, особенно на китайско-киргизской границе.