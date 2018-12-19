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Корейба едва не получил удар стаканом в эфире ток-шоу Соловьева

Политика

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопросов, связанных с Украиной

Москва, 19 декабря 2018, 11:54 — REGNUM  На программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» телеведущий Дмитрий Куликов в ответ на хамское поведение польского эксперта Якуба Корейбы швырнул в его сторону стакан с водой. Сам Куликов подчеркнул, что умышленно бросил стакан не в поляка, а ему под ноги.

Инцидент произошел в ходе обсуждения вопросов, связанных с Украиной. Корейба постоянно перебивал выступающего российского эксперта, мешая высказывать свою точку зрения и делал это демонстративно и вызывающе.

Ведущий программы неоднократно предлагал польскому гостю помолчать и дать высказаться «хоть кому-то еще», однако тот унялся лишь после того, как Владимир Соловьев пригрозил «подойти и врезать по башке».

Следует отметить, что польский эксперт Корейба вновь стал появляться на российских ток-шоу. В 2016 году он в эфире телеканала «Россия 1», в ходе обсуждения фильма о жертвах среди мирного населения и ополчения в Донбассе, призывал убивать невинных женщин и детей, чтобы «неповадно было».

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