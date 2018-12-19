Австралия надеется на дальнейшее партнерство с Индонезией — СМИ

Джакарта, , 12:08 — REGNUM Правительство Австралии надеется, что соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией все еще будет подписано в соответствии с планом, сообщает Antaranews.

Заместитель посла Австралии в Индонезии Алластар Кокс заявил, что с оптимизмом смотрит на то, что соглашение о партнерстве будет вскоре подписано. Поскольку, продолжил он, соглашение об экономическом партнерстве было согласовано обеими сторонами.

По его словам, торговые отношения между Индонезией и Австралией имеют большой потенциал, который необходимо изучать и развивать.

Напомним, Индонезия и Австралия пришли к согласию по документу о всестороннем экономическом партнерстве на сумму в 1,4 миллиарда долларов США или около 17,3 триллионов рупий. Однако подписание соглашения о свободной торговле было отложено из-за планов правительства Австралии перенести посольство страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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