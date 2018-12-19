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Барзани провел встречу с главой МИД Германии

Политика

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес

Эрбиль, Ирак, 19 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  Премьер-министр Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел встречу с министром иностранных дел Германии Хейко Маасом, сообщает 19 декабря Kurdistan.ru.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе безопасность в Курдской автономии, а также проблему беженцев и борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Иракском Курдистане до сих пор проживает порядка 1 млн 400 тыс. беженцев из страны, а также из соседней Сирии, отметил Барзани. За это он получил благодарность от немецкого дипломата.

Напомним, отношения между Курдской автономией и Германией носят давний характер. Тесное сотрудничество также обуславливает участие Берлина в американской коалиции, сражающейся с террористами в Ираке.

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