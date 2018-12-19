Варшаву устроит на Украине только антироссийское православие?

Станислав Стремидловский, , 11:47 — REGNUM

Создание 15 декабря в ходе так называемого собора Православной церкви на Украине (ПЦнУ), куда вошли непризнанные Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, заметили и в Польше. Правда, пока что сообщения об этом событии носят преимущественно информационный характер. А немногие комментаторы стараются избирать отстраненный взгляд при анализе. Но есть и исключения. Накануне т.н. собора с идеологическими установками выступил шеф-редактор влиятельной варшавской газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньский.

«Украинцы на Рождество получат отличный подарок — автокефалию или независимость своей Церкви, — написал он в своей колонке. — Киев выбрал западное направление с согласия Запада… Религиозный разрыв с Москвой тоже является более западным выбором, чем восточный. Западные православные церкви независимы от Москвы… Этого не было бы без смелого решения Константинопольского патриарха… Мужество также проявили практически все автокефальные православные церкви мира. Неприятное исключение — рядом с Сербской и Сирийской православной церковью (Антиохийский патриархат) — находится Польская автокефальная православная церковь (ПАПЦ). В середине ноября она признала, что украинские клирики, ищущие автокефалию, совершают «много зла»… Польские православные епископы легко забыли, насколько трудно было их Церкви получить автокефалию, потому что Москва ее не приняла… Россия, конечно, нелегко смирится с потерей, некоторые ее священнослужители угрожают Украине ужасными последствиями. Трудно представить, чтобы эти последствия поддержали иерархи из Польши».

Действительно, путь обретения автокефалии ПАПЦ был непростым. Его вызвала к жизни политика, распад Российской империи и появление на карте мира Польской республики. И здесь снова не обошлось без Фанара. Константинопольский патриархат принял самое активное участие в отрыве епархий Православной Российской церкви от Москвы, даровав им 13 ноября 1924 года томос о признании Православной церкви в Польше автокефальной. Чему очень способствовали польские власти, включая прямую работу посольства Польши в Турции. Однако по итогам Второй мировой войны ситуацию смогла переиграть Москва. В советскую столицу в 1948 году прибыла польская церковная делегация во главе с епископом Белостокским и Бельским Тимофеем (Шрёттером), и 22 июня на заседании Священного синода Русской православной церкви ей было вручено постановление Синода, «согласно которому Русская церковь благословляла Польскую церковь на самостоятельное существование». Ряд экспертов утверждают, что это было сделано под давлением «коммунистического режима Польской Народной Республики», читай СССР. Возможно. Но сегодня прошло три десятка лет с распада Советского Союза. Так почему ПАПЦ сейчас выступила не на стороне Константинопольского патриарха, а Московского?

Церковная логика иная, чем светская. Польский православный епископат не может не помнить, как в 1930-х годах на украинских территориях, доставшихся Варшаве по условиям Рижского мира 1921 года, украинофильское крыло ПАПЦ пыталось «украинизировать» польское православие, что вызывало многочисленные конфликты. Не добавляют спокойствия и рассуждения современных украинских экспертов, решивших, что создание ПЦнУ дает им «революционный мандат» претендовать на попечительство белорусских и польских православных. Наконец, смущение клира вызывает неприкрытая политическая составляющая т.н. собора в Киеве. Как, например, понять звонок государственного секретаря США Майка Помпео, который позвонил «новоизбранному главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию (Думенко)» (цитируем по сайту госдепа), чтобы «подчеркнуть поддержку США свободы вероисповедания и суверенитета Украины»? Это делает глава дипломатии в стране с первой поправкой к Конституции, которая запрещает государству вмешиваться в религиозную жизнь. Но больше всего вопросов вызывают действия и заявления украинского президента Петра Порошенко, который открыто позиционирует ПЦнУ как проект политический, но никак не Церковь. Не случайно тонко чувствующий нюансы итальянский католический портал Vatican insider озаглавил новость о т.н. соборе как «Без Путина, без Кирилла». Примас новой Украинской Православной Церкви» избран».

Слова «Без Путина, без Кирилла» были произнесены Порошенко в субботу, 15 декабря, когда он объявлял о рождении ПЦнУ. И они перечеркивают заявления Киева о том, что «новая Церковь» не будет государственной и не стоит ждать давления на православных (а, может быть, не только православных, но и униатов), которые в нее не захотят перейти. Это понимают в Польской автокефальной православной церкви. Ее руководство, как сообщил Отдел внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата, направил после т.н. собора письмо от митрополита Варшавского и всей Польши Саввы, в котором предстоятель ПАПЦ выразил свою обеспокоенность кризисной ситуацией в жизни УПЦ МП в результате «незаконных действий Константинопольского патриархата». Митрополит Савва еще раз напомнил о послании польского епископата от 9 мая 2018 года. В нем «содержалось предостережение, что нынешние церковные настроения на Украине, если не будут должным образом успокоены, станут разрушительным образом влиять на жизнь всего мирового православия и вносить в него грусть и искушения».

«Сейчас мы видим, что так и случилось. Переживаем это. Жизнь Церкви и вера человека — это не шутки», — подчеркнул глава ПАПЦ в письме предстоятелю УПЦ МП митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию. Также Савва выразил Онуфрию «и всем верующим, кто стоит на почве чистоты веры, определенной догматически каноническим учением Святой Церкви Православной», слова братской любви и уважения, заверив в своих молитвах. Безусловно, этот жест польского православного епископата будет негативно оценен тем крылом варшавского салона, которое надеется разыграть антироссийскую церковную карту на Украине. Но так уж исторически сложилось, что любые попытки польских властей использовать православие в своих целях против Москвы приносили им самим беды и неудачи.