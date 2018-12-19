Миграция в России: чего больше, пользы или вреда

Москва, , 11:42 — REGNUM Большинство жителей России относятся к мигрантам скорее негативно, чем позитивно. 51% считают, что мигранты усиливают проблему преступности и повышают конкуренцию на рынке труда (49%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Наиболее раздражает граждан РФ присутствие мигрантов в органах местной власти (74% против), правоохранительных органах (69%), образовании (58%), общественном транспорте (58%), медицине (51%).

Вместе с тем 48% опрошенных полагают, что приезжие восполняют нехватку рабочих рук на низкоквалифицированной и малооплачиваемой работе А по мнению 64%, мигранты нужны в сфере услуг (64%), коммунальном хозяйстве (62%) и строительстве (49%).

Более лояльно российские граждане относятся к мигрантам из Белоруссии (25%), с Украины (21%), из Германии (16%) и Казахстана (15%). В антирейтинге оказались мигранты из Таджикистана (15%), Узбекистана (14%), США (11%) и Китая (9%).

Опрос проведен 16 декабря 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Читайте также: Президент получает новые полномочия в сфере предоставления гражданства РФ

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ 18 декабря 2018 года приняла закон о дополнительных полномочиях президента РФ в сфере вступления в гражданство РФ. В соответствии с законом, президент РФ вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Подробнее: Новый закон позволит крымчанам получить гражданство РФ по упрощённой схеме