МИД РФ: Россия ответит, если США создаст базу на Украине

Москва, , 11:38 — REGNUM В том случае, если на территории Украины будет создана военная база США, Россия будет вынуждена ответить адекватно угрозе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По словам российского дипломата, в Москве слышали о том, что киевские власти выступают с инициативой о создании такой базы. Карасин назвал такие действия властей Украины попыткой доказать США свою преданность.

«Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать», — цитирует его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник заявил, что власти Украины предпринимают попытки убедить Вашингтон в необходимости создания на своей территории военной базы.

Читайте также: Украина вслед за Польшей захотела обзавестись военной базой США