В МИД назвали условия для встречи «нормандской четверки»

Москва, , 11:25 — REGNUM Саммит по Украине в «нормандском формате» имеет смысл лишь при выполнении Киевом достигнутых ранее договоренностей. В противном случае встреча ради встречи никому не нужна, заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он напомнил, что лидеры России, Украины, Франции и Германии на встречах в 2015 и 2016 годах в Париже и Берлине проговорили определенные условия. Так, Украина должна принять закон о статусе Донбасса, включив в него так называемую формулу Штайнмайера, а также отвести силы и вооружение в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская в Донбассе, пояснил дипломат.

«Встреча ради самой встречи никому сегодня не нужна», — сказал Карасин РИА Новости.

В обозримой перспективе саммиты в этом формате на уровне глав государств или внешнеполитических ведомств не планируются. Однако сам формат актуальности не утратил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт анонсировал очередные переговоры в «нормандском формате» в январе 2019 года. Первая встреча группы, нацеленная на урегулирование ситуации в Донбассе, прошла 6 июня 2014 года.

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