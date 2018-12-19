Армию Зимбабве обвинили в злоупотреблении своими полномочиями

Хараре, , 11:38 — REGNUM Армия Зимбабве использовала «слишком много силы» против митингующих оппозиционеров после президентских выборов. Об этом заявляет особая комиссия, созданная для расследования выступлений оппозиции, происходивших в стране.

6 человек было убито после того, как армейские отряды вмешались в урегулирование демонстрации 1 августа в некоторых районах столицы Зимбабве, Хараре. Об этом сообщает BBC Swahili.

Независимая комиссия сообщила, что военные причинили очень много зла, действовали безжалостно, когда приняли решение применить пули против бегущих протестующих.

В то же время некоторые руководители оппозиции обвиняются в разжигании мятежа. Военные и полиция столкнулись с протестующими, когда выяснилось, что правящая по партия Zanu-PF сфальсифицировала голоса 30 июля.

«Результаты расследования показывают, что в убийстве 6 человек виноваты армия и полиция», — говорится в докладе комиссии.

Комиссия в составе 7 человек была создана президентом Эммерсоном Мнангагвой после его победы на выборах. Комиссия заявила, что использование армии и полиции для подавления мятежа в Хараре было законно.

Председатель комиссии — бывший президент ЮАР Кгалема Мотланте, а также ее членом является бывший главнокомандующий армией Танзании Генерал Давис Мвамуньянге.

Доклад комиссии обвиняет оппозиционную партию MDC Alliance в организации антиправительственного мятежа. По словам комиссии, о нем в своей речи упоминали лидеры партии. Комиссия предлагает государству выплатить компенсацию погибшим и раненым в ходе демонстрации.