Петербург и Ленобласть будут развиваться по единой схеме

Санкт-Петербург, , 11:27 — REGNUM У Санкт-Петербурга и Ленинградской области появится единая схема территориального развития. Законопроект, который делает возможным создание единой схемы, поддержало 19 декабря в третьем чтении Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В схеме будут отражены карты планируемого размещения объектов регионального значения, в нее будут включены планы двух регионов по совместному развитию транспорта, автодорог, энергетики, социальной инфраструктуры, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий.

«Документ имеет особое значение в свете бурного роста таких частей Санкт-Петербургской агломерации, как Кудрово, Новое Девяткино, Мурино, и в целом Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского районов Ленинградской области, — объяснил важность законопроекта его инициатор, лидер фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. — Здесь идет достаточно бурное жилищное строительство, что приводит к массе различных проблем. В основном эти проблемы связаны с развитием транспортной инфраструктуры».

По словам единоросса, зачастую строительство объектов транспортной и социальной инфраструктуры между Петербургом и Ленинградской областью ведется без взаимного согласования, каждый субъект действует по своему усмотрению, в результате чего страдают жители обоих регионов.

Одобренный петербургским парламентом законопроект позволит разработать и принять единую схему территориального планирования Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Аналогичный документ готовится к внесению в Законодательное собрание Ленинградской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге заявили о «преступных действиях» Ленобласти на стыке регионов