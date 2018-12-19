Володин: Госдума обсудит членство в ПАСЕ в январе 2019 года

Москва, , 11:11 — REGNUM Депутаты Госдумы вновь обсудят вопрос членства РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы в начале весенней сессии 2019 года, когда РФ предстоит принимать решение о подаче заявки на членство в ПАСЕ. Однако пока что нет никаких оснований для того, чтобы РФ вернулась в ПАСЕ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления об итогах завершения осенней сессии Госдумы 2018 года.

По его словам, в 2018 году Госдума активно развивала диалог с парламентариями других стран и инициировала и приняла участие в работе нескольких межпарламентских площадок. Так, например, весьма востребованной оказалась Конференция по безопасности и развитию межрегионального сотрудничества, в которой участвовали Россия, Китай, Иран, Турция, Пакистан и Афганистан.

«Интерес наших коллег к этим диалоговым платформам объясняется возможностью каждой стране-участнице заявлять свою позицию, содержательно обсуждать вопросы, которые важны для всех. Что, к сожалению, мы не можем сказать о Парламентской Ассамблее Совета Европы. Мы видим, что ПАСЕ стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства Устава Совета Европы и игнорируют принципы парламентаризма», — подчеркнул Володин.

При этом он отметил, что члены ПАСЕ так и не изменили свой регламент и сохранили возможность лишать голоса национальные парламенты, что в Госдуме считают недопустимым.

«Пока положения регламента ПАСЕ, уважаемые коллеги, не будут изменены, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а это значит страны и народы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию. И тем более ее финансировать», — заявил Володин.

По его словам, пока что депутаты не видят подвижек в этом вопросе. При этом представители национальных парламентов ключевых стран Европы поддерживают позицию РФ, однако они не могут изменить ситуацию.

«Противоречия между уставом и регламентом существуют, но регламент менять не собираются как раз те, кто хочет, чтобы ПАСЕ и дальше играла роль политической структуры, а не парламентской ассамблеи. Они и дальше хотят, чтобы можно было манипулировать ПАСЕ. Мы считаем, это недопустимо. В этой связи эту позицию обосновываем необходимостью либо базироваться на принципах построения такой структуры на основе демократии и принципов парламентаризма, либо нужно признать, что ПАСЕ сама себя дискредитировала тем, что позволяет лишать права голоса национальные делегации», — заявил Володин.

Спикер Госдумы обратил внимание депутатов на то, что в январе РФ должна будет принять решение о том, подавать ли заявку на дальнейшее участие в ПАСЕ. Тогда же депутаты вернутся к обсуждению этого вопроса.

«Думаю, что мы к этой теме еще вернемся, возможно, в январе, подведя итог проделанной работы и обсудив этот вопрос, учитывая, что консультации у нас продолжаются, а диалог идет более активно», — отметил Володин.

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