Украину предупреждают о трагических последствиях в случае захвата храмов

Киев, , 11:08 — REGNUM Украинский депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский считает, если власть начнет захватывать приходы канонической Украинской православной церкви, это приведет к «трагическим последствиям для государства». Об этом Новинский написал на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, президент Петр Порошенко «начал опасную игру, которая ведет к разжиганию межконфессиональной розни».

«Мы ожидаем, что давление на каноническую Украинскую православную церковь будет только усиливаться, поскольку президенту нужно показать, как приходы УПЦ массово переходят в созданную им провластную церковь. Подобные действия приведут к разжиганию межконфессиональной розни и трагическим последствиям для государства», — отметил Новинский, комментируя подготовку принятия Радой закона о переименовании УПЦ.

Депутат сообщил о попытках власти «легализовать переходы приходов УПЦ под давлением СБУ в церковь «порошенковского патриархата».

«Мы не дадим ни президенту Порошенко, ни всем, кто его поддерживает, захватывать и передавать храмы этой политической организации с религиозным названием, которая создана как элемент избирательной технологии Петра Порошенко, которому, к сожалению, помогает патриарх Варфоломей. Фракция «Оппозиционного блока» выступает против внесения в повестку дня парламента этих законопроектов, принятие которых не только поставит под угрозу существование УПЦ, но и представит Украину как государство, в котором не защищены права собственности», — добавил Новинский.

Он также допускает, что власть пойдет на захват храмов УПЦ.

«Вместо того чтобы заниматься экономикой и восстановлением мира, президент Порошенко пошел путем разжигания межконфессиональной вражды. Теперь власть, чтобы показать массовый переход в новую церковную организацию, будет лишь усиливать давление на священников и архиереев. Мы можем стать свидетелями новых захватов храмов. Я предложил, что, если власть действительно не планирует захватывать храмы и собственность УПЦ, поставить в порядок дня наш законопроект 6200, который не позволит незаконно лишать конфессии права собственности на имущество и права им пользоваться», — подытожил Новинский.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря депутат от фракции БПП Алексей Гончаренко заявил, что на этой неделе депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект о переименовании канонической УПЦ в Украинскую митрополию Русской православной церкви.

Напомним, в Раде зарегистрированы два законопроекта по изменению названий церквей — №5309 и №5309/П. В ноябре предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Киевский патриархат обратится в Верховную раду с просьбой принять закон об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» на Украине.