В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

Вашингтон, , 11:05 — REGNUM Один пуск ракет «Булава» с борта российского ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Борей» может привести к уничтожению около сотни важнейших объектов на территории Соединенных Штатов. К таким выводам пришли военные эксперты американского интернет-издания WATM (We are the mighty, «Мы могущественны»).

В статье издания указано, что РПКСН «Борей», находящийся в акватории Мексиканского залива, сможет поразить объекты в любой точке США. Под удар могут попасть такие стратегические цели, как комплекс Пентагон, военно-морская база «Кингс-Бэй» в Джорджии, военно-воздушная база «Уайтмен» в Миссури и другие объекты минобороны США.

В то же время, по мнению экспертов онлайн-издания, штаб командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) уцелеет за счет того, что находится в специальном укреплённом бункере внутри горы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США признали, что страна не обладает силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

