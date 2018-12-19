На мэрию Чебоксар окажут «политическое давление»

Чебоксары, , 10:54 — REGNUM Глава минтранса Чувашии Владимир Иванов заявил, что идёт «очень серьёзная бурная дискуссия с городом Чебоксары» по поводу перевозок на маршруте «Чебоксары — Новочебоксарск». Яблоком раздора стало количество транспорта и остановок в двух городах по пути следования межмуниципального транспорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Говоря о транспортном обслуживании, министр особо остановился на перевозках по маршруту «Чебоксары — Новочебоксарск».

«У нас идёт очень серьёзная бурная дискуссия с городом Чебоксары. Чебоксары хотят минимизировать количество остановок в городе, и Новочебоксарск также хочет. Мы жёстко против этого. Мы настаиваем на сохранении существующей сети, за исключением отдельных маршрутов», — сказал Владимир Иванов.

«Мы продолжаем общаться с городом. Я думаю, что будет соответственно политическое давление. Мы хотим сохранить то, что сейчас имеем, и не портить. Транспортное обслуживание по маршруту «Чебоксары — Новочебоксарск» и так вызывает нарекания, его надо усилить, а его хотят уменьшить. Мы не допустим этого», — сказал министр, отметив, что «Чебоксары, Новочебоксарск и «Новый город» «надо рассматривать как единую транспортную систему».

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Напомним, весной при обсуждении транспортной реформы больше всего претензий у мэрии Чебоксар было к маршрутам, следующим из Новочебоксарска: отмечалось, что в столице по внутригородским маршрутам ходят 490 маршруток, плюс из Новочебоксарка — ещё 337. «Новочебоксарский» транспорт утром привозит в Чебоксары 13 тыс. пассажиров, столько же увозит. При этом, по разным подсчётам, пассажиропоток в столице достигает 400 тысяч в сутки, то есть на новочебоксарцев приходится менее 10%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря 2018 года изменились схемы движения автобусов по пяти межмуниципальным маршрутам, отменены 22 маршрута, которые «к данной дате уже фактически прекратили перевозки».

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