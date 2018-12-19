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Жириновский: Клевета ПАСЕ обошлась России в авианосец

Политика

«Если бы он бороздил Мировой океан, нас бы больше уважали»

Жириновский: Клевета ПАСЕ обошлась России в авианосец
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Жириновский

Москва, 19 декабря 2018, 10:54 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал расходы России на уплату взносов в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Мы не должны платить деньги ПАСЕ за то, что на нас клевещут. Это длится уже 22 года. Первая подняла этот вопрос ЛДПР в 1996 году… Потеряли 4 млрд ерво. Это стоимость одного авианосца. Если бы он бороздил Мировой океан, нас бы больше уважали», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

В Госдуме считают возможным возвращение в ПАСЕ при выполнении определенных условий.

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Читайте развитие сюжета: Володин: Госдума обсудит членство в ПАСЕ в январе 2019 года

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