Жириновский: Клевета ПАСЕ обошлась России в авианосец

Москва, , 10:54 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подсчитал расходы России на уплату взносов в ПАСЕ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Мы не должны платить деньги ПАСЕ за то, что на нас клевещут. Это длится уже 22 года. Первая подняла этот вопрос ЛДПР в 1996 году… Потеряли 4 млрд ерво. Это стоимость одного авианосца. Если бы он бороздил Мировой океан, нас бы больше уважали», — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания Госдумы.

В Госдуме считают возможным возвращение в ПАСЕ при выполнении определенных условий.

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