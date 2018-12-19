Законодатели Ирака назначили трех новых министров

Багдад, , 10:56 — REGNUM Парламент Ирака утвердил три кандидатуры в правительство страны, сообщает 19 декабря Kurdistan.ru.

Кусай Сухаил назначен на пост министра высшего образования. Али Хамдани возглавит министерство культуры, а Нури Длаими — министерство планирования. Также законодатели отвергли две другие кандидатуры.

В настоящее время вакантными остаются еще пять министерств — министерство образования, миграции, внутренних дел, юстиции и обороны. Часть кандидатов на министерские портфели будет рассмотрена в четверг 20 декабря.