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Законодатели Ирака назначили трех новых министров

Политика

Вакантными остаются пять министерских портфелей

Багдад, 19 декабря 2018, 10:56 — REGNUM  Парламент Ирака утвердил три кандидатуры в правительство страны, сообщает 19 декабря Kurdistan.ru.

Кусай Сухаил назначен на пост министра высшего образования. Али Хамдани возглавит министерство культуры, а Нури Длаими — министерство планирования. Также законодатели отвергли две другие кандидатуры.

В настоящее время вакантными остаются еще пять министерств — министерство образования, миграции, внутренних дел, юстиции и обороны. Часть кандидатов на министерские портфели будет рассмотрена в четверг 20 декабря.

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Внутренняя политика Ирака
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