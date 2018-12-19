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У США нет объяснений комплексам для «Томагавков» в Европе — Совбез РФ

Политика

Однако в нарушении ДРСМД обвиняют Россию

У США нет объяснений комплексам для «Томагавков» в Европе — Совбез РФ
Иллюстрация: Getarchive.net
Ракета «Томагавк»

Москва, 19 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  Власти США, обвиняющие Москву в нарушении ДРСМД, не могут объяснить наличие в Европе пусковых комплексов, позволяющих запустить в сторону России крылатые ракеты «Томагавк». Об этом заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он напомнил, что США ставят в вину России разработку и испытание ракеты, характеристики которой запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, однако конкретных доказательств не предъявляют.

Также нет объяснений оснащению объектов американской противоракетной обороны в Европе пусковыми комплексами, с которых в направлении России можно отправить «Томагавки», сказал Венедиктов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о подтверждении намерения США покинуть ДРСМД по «двусторонним каналам на высоком политическом уровне». Решение Вашингтона окончательное и не предполагает диалога, отметил он.

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Российско-американские отношения
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