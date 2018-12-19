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Немецкие спецслужбы предупредили компании страны о хакерах из Китая

Политика

Они все активнее осуществляют подрывную деятельность против немецких предпринимателей

Берлин, 19 декабря 2018, 10:47 — REGNUM  Федеральное управление Германии по информационной безопасности распространило документ, предупреждающий немецкие компании о возможности осуществления против них хакерской деятельности со стороны Китая, сообщает 19 декабря британское агентство Reuters.

По данным немецкой прессы, китайские хакеры все активнее осуществляют подрывную деятельность в отношении компаний ФРГ.

«Основное внимание хакеров привлекают строительные, инженерные, исследовательские и ряд других крупных коммерческих компаний», — отметили источники издания Sueddeutsche Zeitung.

Напомним, ранее, 15 декабря, американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что связанные с Китаем хакеры за последние несколько месяцев усилили попытки взлома электронных систем компаний, в том числе связанных с американскими военными.

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Китай и ЕС
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