Мэрию Великого Новгорода ожидает реформа: переименования и объединения

Великий Новгород, , 10:39 — REGNUM В действующей структуре администрации Великого Новгорода запланирован ряд изменений — эти предложения, подготовленные городскими властями, будут рассмотрены на ближайшем заседании думы города 25 декабря, сообщает городская газета «Новгород» сегодня, 19 декабря. По данным издания, предлагается объединить ряд комитетов и управлений, а также переименовать некоторые из них.

В структуре администрации планируется создать комитет экономического развития и инвестиций (он объединит действующие сегодня комитет по экономике и инвестиционной политике и комитет потребительского рынка и услуг), а также комитет по управлению городским хозяйством (в него войдут комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды, комитет по строительству и управление по дорожному хозяйству и транспорту).

Предлагается также переименовать отдел по вопросам обороны и правоохранительных органов и связи в отдел по вопросам обороны и правоохранительных органов, при этом полномочия по связи будут переданы в комитет по управлению городским хозяйством или в МКУ Великого Новгорода «Управление по информатизации органов местного самоуправления Великого Новгорода».

Кроме того, отдел-пресс-центр предлагается переименовать в управление по работе со средствами массовой информации.

Отметим, что в действующей структуре администрации города, которая формируется мэром, у градоначальника — четыре заместителя, в том числе первый зам.

Напомним, предыдущие изменения в структуре мэрии производились летом 2015 года, когда прежнему созыву думы удалось отправить в отставку мэра Юрия Бобрышева. Реформа была проведена в отсутствие градоначальника, которому удалось вернуться к исполнению обязанностей мэра по решению суда, так как отставка была признана незаконной.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин на церемонии вступления в должность заявил, что «есть общественный запрос на обновление системы управления городом».

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