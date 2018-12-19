Володин: с ростом качества растет доверие к законам

Москва, , 10:21 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил рост качества законотворчества и, как следствие, рост доверия граждан к закону, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

Современное российское законодательство формировалось практически с нуля, с чистого листа, отметил Володин.

«За все время работы парламента в Государственную думу было внесено 27 тыс. законопроектов. Принято немногим более 8 тыс. законов, в том числе 21 кодекс, более шестисот законов о ратификации международных договоров», — привел данные спикер Госдумы.

Однако за цифрами стоит огромная работа.

«Главное в законе — его эффективность, его качество, главное, чтобы закон был исполняем и чтобы к нему относились с доверием», — подчеркнул парламентарий.

С самого начала в Госдуме говорилось о необходимости повышения качества законотворчества, обеспечения представительных полномочий депутатов и эффективности парламентского контроля.

«Рост доверия граждан к закону — главный показатель для нас», — подчеркнул Володин.

Он привел данные фонда «Общественное мнение», который в сентябре 2019 года провел исследование. Тогда 53% опрошенных граждан оценили российские законы положительно. Четыре года назад так считали менее половины участников опроса — 46%, в 2001 году — всего 28%.