В Индии за критику властей задержали журналиста

Нью-Дели, , 10:22 — REGNUM Правоохранительные органы Индии задержали журналиста, назвавшего губернатора штата Манипур марионеткой премьер-министр Нарендры Моди, сообщает 19 декабря Reuters.

Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности, вышедшей на акции протеста в столице государства городе Нью-Дели. Адвокат корреспондента заявил о желании подзащитного подать апелляцию.

Напомним, по данным правозащитных организаций, составляющих рейтинг свободы СМИ в различных государствах, Индия занимает лишь 138-ю строчку. По данному показателю страна находится ниже, чем Зимбабве, Афганистан и Мьянма.

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