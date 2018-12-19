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В Индии за критику властей задержали журналиста

Политика

Корреспондент назвал местного губернатора марионеткой Моди

В Индии за критику властей задержали журналиста
Клод Верлинд. Свобода

Нью-Дели, 19 декабря 2018, 10:22 — REGNUM  Правоохранительные органы Индии задержали журналиста, назвавшего губернатора штата Манипур марионеткой премьер-министр Нарендры Моди, сообщает 19 декабря Reuters.

Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности, вышедшей на акции протеста в столице государства городе Нью-Дели. Адвокат корреспондента заявил о желании подзащитного подать апелляцию.

Напомним, по данным правозащитных организаций, составляющих рейтинг свободы СМИ в различных государствах, Индия занимает лишь 138-ю строчку. По данному показателю страна находится ниже, чем Зимбабве, Афганистан и Мьянма.

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