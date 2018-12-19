Президент Уганды провел переговоры с представителями делегации США

Кампала, , 10:21 — REGNUM Президент Уганды Йовери Мусевени 18 декабря провел двусторонние переговоры с новым заместителем секретаря США по вопросам Восточной Африки Макилой Джеймс. Во время встречи, которая прошла в государственной резиденции в Энтеббе, президент и его гости обсудили, как Уганда и США могут взаимодействовать с целью привлечения инвестиций и развития инфраструктуры страны.

Встречу также посетил государственный министр иностранных дел Филемон Матеке, посол США в Уганде Дебора Малак и глава политического и экономического сектора миссии США в Уганде Ким Харрингтон.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал документ по лучшему использованию инвестиций для развития (BUILD), чтобы содействовать американскому инвестированию в Африку.

Посол Макила заявила, что у Уганды много возможностей, воплощению в жизнь которых США хотели бы поспособствовать. Например, в секторе безопасности, здравоохранения, особенно в борьбе с эпидемией Эболы.

Президент Мусевени заявил, что Уганда начала решение таких проблем, как цена электричества и транспортные расходы, чтобы привлечь в страну больше инвесторов, которые, в свою очередь, смогут решить проблему безработицы среди молодежи.

Мусевени обратился к Всемирному Банку и Международному валютному фонду (МВФ), чтобы содействовать развитию с опорой на частный сектор.

Затем Мусевени и Макила обсудили региональные вопросы, в основном затронув тему безопасности.