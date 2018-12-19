МИД Индонезии раскрыл стратегии по защите граждан за рубежом

Джакарта, , 10:14 — REGNUM Генеральный директор протокольно-консульского отдела министерства иностранных дел Индонезии Андри Хади раскрыл ряд правительственных стратегий по защите граждан Индонезии за рубежом, сообщает Sindonews.

По его словам, существует по крайней мере три таких стратегии. Министерство иностранных дел страны предпринимает усилия по защите индонезийских граждан за рубежом путем рассмотрения дел, укрепления правозащитных институтов и дипломатической среды.

С 2014 по 2018 год МИД Индонезии удалось репатриировать 182 тыс. индонезийских граждан, освободить из тюрьмы 36 из 38 индонезийских граждан, освободить от смертной казни 446 из 618 человек, а также отстоять финансовые права индонезийских граждан на сумму в 408 млрд рупий или около 28 млн долларов США.

По словам Хади, министерство ввело ряд механизмов для повышения уровня безопасности граждан, а именно SMS-рассылки, номера горячей линии, единая база данных, сайты и порталы, касающиеся граждан Индонезии за рубежом.

Отмечается, что в 2017 году было запущено специальное приложение Safe Travel, которое может отслеживать дату, время и место нахождения индонезийских граждан за рубежом, что поможет оказать помощь гражданам при возникновении чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 18 декабря отмечается международный день трудящихся-мигрантов. По этому случаю вице-президент Индонезии выразил признательность индонезийским трудящимся-мигрантам, которые работали за границей, чтобы поддержать семью и внести свой вклад в экономику страны.

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