Курды должны войти в «измененное» сирийское государство – спецпосланник США

Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Окончательной целью Демократических сил Сирии (ДСС), в которых основную роль играют курдские формирования, должно стать вхождение в измененное сирийское общество, заявил 17 декабря специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании аналитического центра the Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает центр на своей официальной странице.

Дистанцировавшись от перспективы поддержки попыток ДСС или других курдских группировок в качестве автономных от сирийского правительства групп, Джеффри подчеркнул, что США «не поддерживают постоянные отношения с негосударственными образованиями».

«Такую политику не проводит ни нынешняя администрация, как и не проводили ее и прошлые», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Вашингтон поддерживал курдские формирования ДСС и Отряды народной самообороны (YPG) с конкретной целью: нанести поражение боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С ослаблением радикалов администрация президент США Дональда Трампа намерена оказывать курдам менее активную поддержку.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкие вооруженные силы в скором времени начнут операцию в востоку от реки Евфрат на севере Сирии. В рамках прошлых двух кампаний — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» вооруженные силы страны стремились не допустить создания на севере Сирии курдских территориальных формирований.