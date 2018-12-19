Среда, 19 Декабря 2018 года
10:48:33 МСК

Курды должны войти в «измененное» сирийское государство – спецпосланник США

Политика

Вашингтон поддерживал курдов только с целью победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Вашингтон, 19 декабря 2018, 10:05 — REGNUM  Окончательной целью Демократических сил Сирии (ДСС), в которых основную роль играют курдские формирования, должно стать вхождение в измененное сирийское общество, заявил 17 декабря специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании аналитического центра the Atlantic Council в Вашингтоне, сообщает центр на своей официальной странице.

Дистанцировавшись от перспективы поддержки попыток ДСС или других курдских группировок в качестве автономных от сирийского правительства групп, Джеффри подчеркнул, что США «не поддерживают постоянные отношения с негосударственными образованиями».

«Такую политику не проводит ни нынешняя администрация, как и не проводили ее и прошлые», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Вашингтон поддерживал курдские формирования ДСС и Отряды народной самообороны (YPG) с конкретной целью: нанести поражение боевикам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С ослаблением радикалов администрация президент США Дональда Трампа намерена оказывать курдам менее активную поддержку.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что турецкие вооруженные силы в скором времени начнут операцию в востоку от реки Евфрат на севере Сирии. В рамках прошлых двух кампаний — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» вооруженные силы страны стремились не допустить создания на севере Сирии курдских территориальных формирований.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить