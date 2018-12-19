Казахстан одобрил изменения в договоре о присоединении Киргизии к ЕАЭС

Астана, , 10:07 — REGNUM Мажилис парламента Казахстана одобрил законопроект, который ратифицирует протокол с изменениями в договор о присоединении Киргизии к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Документ депутатам представил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, сообщает 19 декабря агентство «Казинформ».

Согласно договору, срок действия нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин определен до 12 августа 2018 года. Протокол к договору продлевает действие нормативов до 31 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за 10 месяцев 2018 года в бюджет Киргизии в рамках ЕАЭС поступило таможенных пошлин на сумму 14,8 млрд сомов (14,1 млрд рублей). В 2019 году ожидается получение более 19 млрд сомов (18,1 млрд рублей).