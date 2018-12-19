Ватикан не будет общаться с ЕПУЦ, так как это вредит отношениям с РПЦ — СМИ

Ватикан, , 10:01 — REGNUM Ватикан стремится сохранить хорошие отношения с Русской православной церковью, поэтому не будет общаться с раскольничьей Единой православной украинской церковью (ЕПУЦ), сообщил 18 декабря ТАСС со ссылкой на собственные источники.

«В Ватикане прекрасно понимают, что общение с неканонической украинской церковью поставит под удар отношения с РПЦ. Ватикан будет руководствоваться своими приоритетами, которые заключаются в сохранении хороших отношений с Московским патриархатом», — рассказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Папа Римский Франциск осведомлен о нарушениях прав священников и верующих канонической Украинской православной церкви на Украине.

Напомним, 18 декабря официальный представитель религиозной организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря опубликовал скриншот страницы крупного новостного портала Ватикана, где было освещено создание объединённой раскольничьей церкви на Украине. В социальных сетях это было воспринято как «признание» Ватиканом результатов раскольничьего «собора». Позже представительство Ватикана на Украине разъяснило, что позиция СМИ не соответствует официальной позиции Святого Престола.

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