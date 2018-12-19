El Mundo: Венгерские «желтые жилеты» борются с «законом о рабстве»

Будапешт, , 09:48 — REGNUM Хотя недовольными в Венгрии движут иные причины, нежели французскими «желтыми жилетами», пожар уличных протестов вспыхнул и в этой стране, а у ее премьер-министра, приверженца крайне националистических взглядов Виктора Орбана оказалось не так уж и много противопожарных средств, пишет 18 декабря испанское издание El Mundo. Впервые после прихода к власти в 2010 году этого бравого выходца из рядов правых европейских популистов, «Давида», у которого хватило мужества бросить вызов Голиафу Европейского союза, он оказался в одиночестве.

Вся парламентская оппозиция, от ультралевых до ультраправых, и независимые партии, и небольшие политические группы с этническим компонентом, все выступили против него в поддержку массовых демонстраций, которые несколько дней назад захлестнули улицы Будапешта. «Все, что я хочу на это Рождество, — это демократия», — гласит один из лозунгов, которые можно прочесть на многочисленных транспарантах на сходках митингующих.

Общественное недовольство премьер-министром вызвал закон, который предусматривает увеличение часов сверхурочной работы с 250 до 400 в год, причем оплачены они могут быть в течение трех лет. Это означает, что некоторым венграм придется работать 48 часов в неделю вместо 40, то есть шесть дней вместо пяти. «Все социальные и политические силы называют эту норму законом о рабстве», — подчеркивает испанское издание.

Ничто так не побуждает людей к действию, как сокращение их реальных прав, которое влияет на повседневную жизнь, пускай новый закон подразумевает лишь добровольное выполнение и, по сравнению с другими «подвигами» Орбана (такими как усиление собственной власти, атаки на судебную систему и свободу прессы, постоянные злоупотребления принципами и ценностями ЕС), представляет собой меньшее зло. Венгерский лидер умеет «ровнять все под одну гребенку» и вполне может обвинить в разжигании городских протестов своего любимого «пиромана» — американского магната венгерского происхождения Джорджа Сороса, считает El Mundo.

«Это первый случай, когда вся оппозиция объединилась против Орбана», — отозвался о ситуации Габр Джиори, аналитик из исследовательского центра Policy Solutions («Политические решения»), базирующегося в Будапеште. Однако не только оппозиция поспешила воспользоваться ошибкой в национальной политике вездесущего Орбана для улучшения своих позиций на весенних парламентских выборах: проявления недовольства заметны даже в рядах партии правительства Fidesz.

Согласно опросу, проведенному Международным республиканским институтом, 63% последователей Орбана не одобряют «закон о рабстве», в то время как среди оппозиции число несогласных с новой мерой достигает 95%. «Рабочие условия в Венгрии значительно ухудшились», — говорит Ласзло Кордас, лидер венгерской Конфедерации профсоюзов.

Закон, принятый большинством в партии Fidesz 12 декабря, увеличивает зависимость работников от нанимателей — при том, что индивидуальные контракты часто заключаются за спиной у профсоюзов. Лидеры профсоюзного движения Венгрии уверены, что правительство не защищает и не уважает трудящихся, и готовятся к новым забастовкам.