Премьер-министр Бельгии попросился в отставку: король решение отложил

Брюссель, , 09:42 — REGNUM Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил о своём намерении уйти в отставку. Соответствующее прошение было подано королю Филиппу накануне, 18 ноября. Однако, как сообщили в Королевском дворце, король не готов принять отставку Мишеля, окончательного решения пока нет.

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Сегодня утром, 19 декабря, король Филипп намерен проконсультироваться с лидерами фракций парламента по этому вопросу.

Напомним, о своём намерении покинуть пост Шарль Мишель заявил на фоне развала правящей коалиции и начала правительственного кризиса. Такое решение премьер-министр озвучил после того, как парламентские фракции Бельгии вынесли на рассмотрение вопрос вотума недоверия кабинету министров. В знак протеста против подписания премьером миграционного пакета ООН пятеро членов правительства из фламандских националистов самостоятельно ушли в отставку, после чего правящая партия осталась в меньшинстве.