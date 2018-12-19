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Оппозиция Танзании: «Мы будем бороться за наши права»

Политика

Оппозиционные партии Танзании встретились на Занзибаре, несмотря на запрет политических собраний

Оппозиция Танзании: «Мы будем бороться за наши права»
Цитата из х/ф «Китаянка». Реж. Жан-Люк Годар. 1967. Франция
Борьба продолжается

Занзибар, Танзания, 19 декабря 2018, 09:41 — REGNUM  Шесть оппозиционных партий Танзании — CHADEMA, NCCR-Mageuzi, NLD, CUF, ACT-Wazalendo, CHAUMA — встретились 18 декабря на Занзибаре, чтобы обсудить свою экономическую и политическую стратегию на 2019 год, сообщает портал Swahili Times.

После встречи на Занзибаре руководители оппозиционных партий провели пресс-конференцию и огласили основные решения заседания.

«Мы объявляем 2019 год годом демократии, годом, когда мы будем бороться за наши права, данные нам конституцией Объединенной Республики Танзании, права, которые у нас отняли», — гласит одно из решений оппозиции.

Оппозиционеры заявили, что, несмотря на запрет политических митингов, которые раньше были обычным делом для Танзании, в 2019 году они будут проводить такие митинги в каждом уголке страны. Они не допустят незаконного запрета, который препятствует исполнению их обязанностей как политиков.

«Нам не стоит бояться и сдаваться в борьбе за наши права, права каждого из нас и наши права как общественной группы, — заявили оппозиционеры. — Мы хотим передать это послание о Независимости и Демократии всем руководителям политических партий во всех избирательных округах и во всех районах страны. Мы хотим, чтобы это послание стало знаком солидарности».

Президент Танзании Джон Магуфули ранее постановил, что в стране должно отдельно быть время работы и время политики. Когда выборы завершаются, людям необходимо оставить политику и погрузиться в работу, а когда наступит время следующих выборов, политикам будет снова разрешено проводить работу с населением.

Президент считает, что политические встречи и демонстрации не должны проводиться в любой день в году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Танзании состоялась встреча представителей шести оппозиционных партий

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