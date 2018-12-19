В Госдуме предлагают гражданам зарабатывать на мусоре

Москва, , 09:32 — REGNUM Законопроект, дающий право гражданам определить тариф на вывоз мусора, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Наш законопроект предполагает, что жильцы на собрании сами установят тариф на вывоз мусора, сами принимают решение о раздельном сборе мусора», — пояснил он.

Также законопроект гарантирует, что «на вывозе мусора граждане будут зарабатывать».

В России с 2019 года начинается «мусорная» реформа. Для ряда регионов предусмотрен переходный период.