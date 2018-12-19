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Мусульманский мир расколот из-за отсутствия единства — МИД Индонезии

Политика

Самый большой вызов исламскому миру — отсутствие единства

Мусульманский мир расколот из-за отсутствия единства — МИД Индонезии
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Трещина

Париж, 19 декабря 2018, 09:34 — REGNUM  Глава департамента Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки МИДа Индонезии Десра Перчая заявил, что самым большим вызовом для исламского мира на международном уровне является отсутствие единства, сообщает Sindonews.

Во время публичной лекции в государственном исламском университете в Бандунге Десра Перчая привел в пример Организацию исламского сотрудничества (ОИС). По его словам, в организации отсутствует единство из-за конфликтов между ее членами. Это привело к тому, что в настоящее время ОИС неспособна справиться с рядом вызовов, таких как ситуация в Палестине.

«Первоначальная цель ОИС состоит в том, чтобы помочь Палестине обрести независимость, благосостояние, укрепить исламское братство. Но среди самих членов организации существуют противоречия», — пояснил Десра Перчая.

Известно, что два главных игрока в ближневосточном регионе, которые также являются членами ОИС, а именно Иран и Саудовская Аравия, являются «смертельными врагами».

Второй проблемой, по словам Десра Перчая, является напряженность в отношениях между Катаром и странами-членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла затронул четыре проблемы, с которыми сталкивается исламский мир.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент Индонезии назвал проблемы исламского мира

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