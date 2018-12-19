В Казахстане глав ведомств накажут за сверхурочную работу подчиненных

Астана, , 09:37 — REGNUM Первым руководителям государственных органов Казахстана отправлены представления о нарушении трудового законодательства, связанного с переработкой государственных служащих. Об этом 19 декабря заявил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что за два месяца агентство провело разъяснительную работу в государственных органах о недопустимости переработок. Однако после этого в течение недели было выявлено 113 нарушений трудового законодательства, связанного с переработкой.

По систематическим нарушениям антикоррупционное ведомство направило материалы в инспекцию труда для проверки и рассмотрения административной ответственности руководителей госорганов.

Напомним, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что чиновники должны работать по семь часов и не должны сидеть в кабинетах допоздна.

Читайте также: Антикоррупционное ведомство Казахстана призвало чиновников к скромности