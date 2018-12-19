Среда, 19 Декабря 2018 года
10:48:57 МСК

В Казахстане глав ведомств накажут за сверхурочную работу подчиненных

Политика

В течение недели было выявлено 113 нарушений

Астана, 19 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  Первым руководителям государственных органов Казахстана отправлены представления о нарушении трудового законодательства, связанного с переработкой государственных служащих. Об этом 19 декабря заявил председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на своей странице в Facebook.

Глава антикоррупционного ведомства отметил, что за два месяца агентство провело разъяснительную работу в государственных органах о недопустимости переработок. Однако после этого в течение недели было выявлено 113 нарушений трудового законодательства, связанного с переработкой.

По систематическим нарушениям антикоррупционное ведомство направило материалы в инспекцию труда для проверки и рассмотрения административной ответственности руководителей госорганов.

Напомним, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что чиновники должны работать по семь часов и не должны сидеть в кабинетах допоздна.

Читайте также: Антикоррупционное ведомство Казахстана призвало чиновников к скромности

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить