Facebook заблокировала сотни страниц, связанных с военными Мьянмы

Нейпьидо, , 09:10 — REGNUM Социальная сеть Facebook заявила о том, что удалила сотни учетных страниц пользователей, которые ссылаются на вооруженные силы Мьянмы, сообщает 19 декабря Al Jazeera.

Подобное решение было принято в ответ на критику сервиса за то, что он не способен бороться с разжиганием ненависти и дезинформации. Однако подобное решение компании Facebook также вызвало вопросы: критики обвиняют социальную сеть в предвзятости и политизированности.

Негативное отношение ряда стран к Мьянме было вызвано внутренним конфликтом, произошедшим в августе 2017 года, последствия которого до сих пор не исчерпаны.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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