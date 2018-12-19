Венгрия обучит жителей Закарпатья украинскому и венгерскому языкам

Киев, , 09:07 — REGNUM Правительство Венгрии профинансирует бесплатные курсы украинского и венгерского языков для жителей Закарпатья, заявил уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа, сообщило 19 декабря информационное агентство «УНН».

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров параллельно с курсами венгерского языка для закарпатцев», — заявил чиновник.

Он отметил, что за первые двое суток 300 закарпатских венгров изъявили желание учить украинский язык. Сколько украинцев захотят выучить венгерский язык, пока не известно.

Иштван Грежа отметил, что число мест на курсах не ограничено. Данная инициатива призвана улучшить отношения между Украиной и Венгрией:

«Эти курсы — это жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили этот язык», — заявил он.

Обучение начнётся с января 2019 году и будет проходить на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, расположенного в Берегово.

Напомним, Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО из-за нарушения Украиной права венгерского меньшинства Закарпатья получать образование на родном языке. Эта ситуация вызвала недовольство со стороны США, о чём заявил представитель госдепа на Украине Курт Волкер.

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