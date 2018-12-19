Валерий Фадеев в Кургане: «Качество решений власти зависит от оппонентов»

Курган, , 09:03 — REGNUM Высокие коммунальные и энерготарифы, низкие доходы населения и гражданская инертность — три негативных момента, к ликвидации которых непременно нужно подключать общественность Зауралья. Об этом заявил секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев во время визита в Курганскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Активные курганцы вместе с Валерием Фадеевым обсудили повышение значимости общественных советов при принятии социально важных решений, а также формирование новых форм общественного контроля.

«Общество должно остро ставить вопросы, не бояться анализировать происходящее. Качество политики, решений во многом зависят от качества оппонирования, разговора с властью. Только из серьезного, грамотного разговора появляются грамотные решения. Мы приехали в регион для того, чтобы в меру сил помочь подтолкнуть коллег к изменению атмосферы», — обратился Валерий Фадеев к курганцам.

И отметил, что на итоговом форуме ОП РФ «Сообщество» в ноябре 2018 года, общаясь с Владимиром Путиным, пришёл к выводу, что экспертный потенциал общественности выше, чем экспертный потенциал исполнительной власти. Общественность должна идти на смелый разговор с правящими структурами, иначе нельзя добиться позитивных перемен, уверен глава ОП РФ.

«Тариф на электричество в Курганской области великоват. А кто должен этим заниматься, решать эту проблему? Это же задача общественности. Нужно провести анализ, подготовить доклад, сопоставить с другими регионами, понять структуру издержек, понять, почему именно столько, понять потенциал», — подтолкнул Валерий Фадеев общественников к активным действиям.

Валерий Фадеев с приставкой «мягко говоря» констатировал вялое развитие региона в последнее десятилетие, высокую миграцию из области и общую атмосферу безнадёжности среди курганцев. И откровенно поддержал временно исполняющего обязанности губернатора Курганской области Вадима Шумкова в его преобразованиях в регионе.

«Вам нужны лидеры! Нужны люди, которые высказывались бы открыто, ярко и, я бы даже сказал, дерзко!» — обратился к курганцам секретарь Общественной палаты России, отмечая, что данные качества присутствуют в характере нового главы региона.

Глава Зауралья на встрече с общественниками также признал важность обратной связи с населением, значимость объяснения и доведения логики решений властей до каждого жителя области.

Отметим, что с активными курганцами провела встречу и член Общественной палаты России, председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. Она поделилась опытом общественного контроля в вопросах экологической политики.