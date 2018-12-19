Власти китайского города запретили любые атрибуты Рождества

Ланфан, Китай, , 08:52 — REGNUM Празднование Рождества и использование любых рождественских атрибутов запрещено в китайском городе Ланфан (провинция Хэбэй) постановлением местных властей. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Под запретом оказались все рождественские украшения, включая ёлки и фигуры санта-клаусов, а также общественные мероприятия и распродажи. За соблюдением запрета должны следить полицейские патрули.

Любые тематические картинки, транспаранты, световая реклама и прочие «инструменты пропаганды религии» подлежат удалению с учреждений и зданий. При этом не уточняется, о какой религии идет речь.

С 23 по 25 декабря всем сотрудникам правоохранительных органов надлежит явиться на службу.

В Китае нет официального празднования католического Рождества, однако в Пекине и других городах в период праздника появляются украшения и атрибутика. Связанных с этим запретов обычно не наблюдалось.

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