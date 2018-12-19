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ЕСПЧ заинтересовался делом экс-лидера фракции Партии регионов Украины

Политика

Информацию должны предоставить до 8 января 2019 года

Киев, 19 декабря 2018, 08:49 — REGNUM  Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от правительства Украины предоставить информацию по делу экс-депутата от Партии регионов Александра Ефремова, заявила адвокат политика Елена Лёшенко 18 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам юриста, информация о Ефремове должна быть предоставлена до 8 января 2019 года.

Лёшенко добавила, что поводом для обращения в ЕСПЧ стало неоказание Александру Ефремову необходимой медицинской помощи, а также его незаконное содержание под стражей.

Напомним, бывшего главу фракции Партии регионов арестовали в средине 2016 года. С тех пор ему 14 раз продлевали срок содержания под стражей.

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Политика обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

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